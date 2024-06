(Exclusif) Finaliste en 2006, Louis Saha pointe les clefs de France-Belgique pour nous

Avant France-Belgique, nous avons pu échanger avec Louis Saha, 20 fois international français et ancien buteur d'Everton et Manchester United. Il voit Kylian Mbappe comme la clef du match de lundi.

Louis Saha compte sur Kylian Mbappé pour offrir à la France son troisième Euro en 40 ans cet été, étant donné son palmarès prouvé au plus haut niveau. Pour l'ancien de Manchester United, 20 fois international français (4 buts), le capitaine des Bleus est la clef.

La superstar française, en route pour le Real Madrid, porte un masque de protection depuis qu'il s'est cassé le nez contre l'Autriche lors du premier match. Il a ensuite manqué le match nul et vierge contre les Pays-Bas, mais a ouvert son compteur dans la compétition sur penalty contre la Pologne, alors que la France n'a pas réussi à remporter son groupe.

La France semble d'ailleurs être sa plus grande adversaire, au vu des ses qualités intrinsèques, supérieures à la plupart des autres équipes. Mais l'ex-star de Man United relativise : "Je ne dirais pas cela parce que cet Euro est assez ouvert et compliqué. La Belgique est une équipe de premier plan, tout comme l'Allemagne et l'Angleterre. La France est favorite et l'équipe à battre, mais il y a beaucoup d'équipes qui peuvent gagner".

L'un des avantages des Bleus, c'est leur coach, qui sait comment gagner. "Il est là depuis plus de dix ans. La France a cette confiance et ils ont évidemment déjà remporté des compétitions, donc ils savent ce qu'il faut faire. Les joueurs sont confiants, savent exactement où courir et où aller".

Mbappé, la clef

Et puis, bien sûr, il y a Kylian Mbappé. "Il est l'élément clé. Pendant la Coupe du Monde, il a montré ce dont il est capable et est passé très près de guider la France vers le trophée, marquant trois buts lors de cette finale. Et il peut le refaire à l'Euro", assure Louis Saha, qui est séduit par le futur madrilène. "Il est unique et l'un des meilleurs joueurs du monde avec Vinicius."

Autre élément mentionné par Saha, William Saliba, défenseur d'Arsenal qui devrait débuter ce lundi. Pour l'homme aux 84 buts en 288 matchs de Premier League, le Gunner est un futur grand.

"William est encore jeune et a tout le temps devant lui. Je pense qu'il a le potentiel pour devenir l'héritier de Thuram et Desailly. C'est un joueur vraiment très prometteur et je lui souhaite le meilleur", conclut Louis Saha.