Deux anciens Diables Rouges lancent...leur propre compétition !

Jan Vertonghen a récemment mis un terme à sa carrière internationale, tandis que Dries Mertens n'a plus joué avec les Diables depuis la Coupe du monde. Ils viennent de lancer leur propre compétition.

Mardi, Dries Mertens et Jan Vertonghen avaient teasé sur les réseaux sociaux un mystérieux projet commun. "Prêt à faire partie de la folie ?! Notre nouvelle aventure commence demain à midi. Restez attentifs sur les réseaux sociaux", avait écrit Dries Mertens.

La presse flamande expliquait que ce projet devrait être une sorte de mini-compétition, comparable à la Kings League de Gérard Piqué.

Ainsi, cela a été révélé officiellement ce mercredi : les deux anciens Diables Rouges lancent le "Masters of Madness". Ils se sont associés à Woestijnvis et Sporthouse Group - créateurs notamment du podcast MIDMID - afin de mettre en place ce projet.

"Masters of Madness est plus rapide et contemporaine que toutes les autres compétitions de football existantes", a expliqué Dries Mertens. "Jan et moi souhaitons faire la différence avec cette nouvelle ligue en plaçant le divertissement sur et en dehors du terrain au cœur de celle-ci. Nous avons imaginé de nouvelles règles de jeu, inspirées de toutes sortes de sports et du monde du gaming."

Le Masters of Madness se jouera entre 80 candidats, qui seront ensuite répartis entre 8 équipes mixtes de 10 joueurs. Elles seront entraînées par des personnalités du monde sportif, médiatique ou numérique.