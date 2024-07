Après avoir planté six buts à Courtrai, Lens et Will Still se font plaisir face à un club de la galaxie 777 Partners



Photo: © photonews

Lens est en pleine bourre en cette période de préparation. Les hommes de Will Still ont corrigé le Red Star (6-0). Alors que Wimbledon bat son plein, Lens a remporté son deuxième set en quelques jours. Après avoir déjà battu Courtrai sur le score de 6-3, les Nordistes ont enchaîné avec un succès 6-0 face au Red Star. Elye Wahi a inscrit un triplé en première période, avant que Wesley Saïd, Morgan Guilavogui et Angelo Fulgini n’alourdissent le score. Lens fait connaissance avec Hervé Koffi et Will Still Hervé Koffi était notamment titulaire dans les buts, l'ancien gardien de Charleroi avait déjà disputé les 45 premières minutes face à Courtrai, bien que Brice Samba (à l'Euro avec l'Equipe de France) reste le gardien numéro un. De bon augure pour Will Still, qui démarre bien, quelques semaines après s'être lié au club jusqu'en 2027. De son côté, le Red Star, promu en Ligue 2 sous l'impulsion de 777 Partners, a encore du pain sur la planche pour la reprise.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie