Il sait comment charmer Diego Simeone : Arthur Vermeeren prend une décision forte pour s'imposer à l'Atletico Madrid

Arthur Vermeeren était à l'Euro avec les Diables Rouges. Il se concentre maintenant sur sa présaison avec l'Atletico Madrid.

Les Diables Rouges sont rentrés plus tôt que prévu de l'Euro en Allemagne. Les joueurs prennent en ce moment quelques jours de repos après une saison éreintante. Mais Arthur Vermeeren a décidé qu'il était temps de s'y remettre.

Selon le média espagnol Marca, il a décidé de raccourcir un peu ses vacances et de rejoindre plus tôt l'Atletico Madrid. Lui et Axel Witsel n'étaient attendus au club que lundi prochain.

Vermeeren est arrivé ce mardi à Los Ángeles de San Rafael, où l'Atletico est en stage cet été. L'ancien de l'Antwerp veut se préparer au mieux pour la nouvelle saison.

Plus de temps de jeu dans les prochains mois ?

Le Belge de 19 ans semble déterminé à se montrer après six premiers mois passés sur le banc. Même si les six ans de contrat témoignent de la confiance des Madrilènes, son bilan de deux titularisations et trois montées au jeu en Liga reste maigre.

Vu l'état d'esprit de Diego Simeone, cette initiative personnelle devrait en tout cas jouer en la faveur de Vermeeren.