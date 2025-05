"Je me suis énervé à la pause. Tous les ballons me passent au-dessus" : une interview à la hauteur du triste record des Playoffs en approche

La Gantoise n'a rien pu faire face à la puissance offensive du Club de Bruges. Mathias Delorge était abattu après la rencontre.

Même en première mi-temps, quand La Gantoise menait d'un but jusque dans le temps additionnel, la supériorité du Club de Bruges était frappante. La défense des Buffalos pliait, mais plusieurs miracles l'ont gardé à flot. Le score de 4-1 aurait finalement pu être plus lourd.

Cette impuissance se personnifie par Mathias Delorge, d’ordinaire très calme, mais cette fois très remonté : "Après ces deux buts, juste avant et juste après la mi-temps, on sent que tout s'effondre. On a subi la loi du plus fort. Quand ce 2-1 tombe, la panique s'installe, car c'était déjà allé trop vite lors des matchs précédents".

En manque de solutions

La remise en question est profonde : "J'avais parfois l'impression d'être seul. C'est probablement ce que beaucoup de gars ont ressenti aujourd'hui. On a beaucoup couru, mais on a échoué partout. Il faut oser jouer depuis l’arrière. Je vois tous les ballons me passer au-dessus, et pas seulement aujourd’hui. Je veux jouer au football. On essaie de se rendre disponibles pour les joueurs de l'arrière, mais Dante Vanzeir est complètement perdu (isolé) devant ".

La frustration est d’autant plus grande que l’équipe n’offre pas de stabilité défensive en contre-partie, que du contraire. Les Buffalos en sont à 22 buts encaissés en 7 matchs de Playoffs. Le record de 25 (détenu par Lokeren) pourrait rapidement tomber.

"On a encaissé quelques buts de manière puérile, non ? Un long ballon et ils se retrouvent seuls devant le gardien. C’est tout simplement inadmissible", conclut Delorge. Les prochains jours s’annoncent longs du côté de La Gantoise.