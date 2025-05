Colin Coosemans et Matthieu Epolo là où on ne les attendait pas : le classement européen qui enflamme la Pro League

La Belgique est souvent reputée comme une terre de gardien. Même si ce ne sont que des chiffres, les prestations observées cette saison semblent aller en ce sens.

Parler objectivement de qui est le meilleur joueur ou le meilleur gardien ? Ce n'est pas toujours facile. Même avec certaines statistiques, difficile de comparer une intervention à une autre. Mais notre championnat peut tout de même se targuer de posséder quelques dignes ambassadeurs au poste de gardien.

La Pro League a ainsi mis en avant le pourcentage d'arrêt des gardiens dans les dix meilleurs championnats. Quatre portiers du top dix évoluent en D1A, un autre a été formé à Anderlecht et un sixième, plus surprenant, a également transité par notre pays.

Les gardiens belges se surpassent

Et les gardiens made in Pro League ne sont pas là pour faire de la figuration puisqu'ils trustent les trois premières places. Colin Coosemans trône en tête : il détourne 80% des tirs auxquels il fait face cette saison. Il devance de justesse Davy Roef et Senne Lammens, qui sont à 79 %.

A la quatrième place, plusieurs gardiens se tirent la bourre, dont Vanja Milinkovic-Savic, qui n'avait pourtant pas impressionné au Standard mais qui est depuis devenu une valeur sûre en Serie A. Toujours en Italie, Mile Svilar est en train de passer un cap et le confirme.

Pas loin derrière avec 76% d'arrêts, Matthieu Epolo rappelle que pour une première saison complète en première division, il est lui aussi à prendre en considération, malgré quelques axes de travail parfaitement logiques à son jeune âge.