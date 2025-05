Sclessin n'en peut plus du silence assourdissant d'A-CAP : les tribunes vont passer à l'action contre Charleroi

Les supporters du Standard sont loin d'être rassurés par la situation autour de club. Ils le font savoir et continueront à le faire dans les prochains jours.

A-CAP a-t-il voulu s'acheter quelques semaines de tranquillité en annonçant la reprise du groupe par plusieurs investisseurs locaux menés par Giacomo Angelini. C'est ce que pensent un nombre croissant de supporters, excédés par les manœuvres autour de la reprise et par le manque d'informations autour du projet.

Une réunion a été organisée en présence des supporters : "Une vingtaine de clubs de supporters ont répondu présent à l'invitation. Les groupes ont pu expliquer les rencontres qu'ils ont eues avec les potentiels repreneurs et les projets qu'ils ont chacun pour le Standard (sans rentrer dans des détails de chiffre vu les clauses de confidentialité sur la vente du club qui sont toujours d'actualité)", peut-on lire dans le communiqué.

La gestion de Giacomo Angelini fait parler : "Il désire faire voter son projet par l'ensemble des présidents de la Familles des Rouches mais...il organise une journée portes ouvertes sans contacter la Famille des Rouches, il augmente les abonnements de 2 ou 3 % sans concertation".

Une action en vue contre Charleroi

L'étonnement de voir Angelini avoir la préséance sur d'autres offres plus concrètes, l'absence des investisseurs évoqués, tout cela a été débattu. Certaines réponses ont été plus satisfaisantes que par le passé, mais la situation est loin d'être apaisée : "Comme nous l'avons déjà exprimé, comment peut-on croire en un projet sorti de nulle part et réalisé en si peu de temps ? Il est temps d'avoir du concret maintenant".

"Suite à nos rencontres avec les différents investisseurs le projet de Mr Angelini nous semble le moins élaboré. Nous demandons à Mr Angelini de sortir cartes sur table et si investisseur il y a, qu'il le fasse savoir avant le 13 Mai, date à laquelle il présentera son projet aux présidents de la Famille des Rouches.

Nous savons que les trois potentiels acquéreurs sont toujours sur le coup. Nous ne voulons pas faire le choix de notre futur repreneur mais la transparence de nos interlocuteurs sur les autres projets semble bien plus concrète", poursuivent les supporters liégeois.

Avant d'appeler à la mobilisation pour marquer les esprits de manière pacifique avant le choc wallon de dimanche : "Pour ces raisons et parce que nous sommes tous soucieux de l'avenir du club, nous réaliserons une action symbolique ce dimanche devant la Tribune 1 dès 11h45. Cette action se veut pacifique. Tout débordement est à exclure".