"Coach, quelle est sa position ?" : quand Brian Riemer se faisait recadrer au sujet d'un cas problématique

Jean Kindermans officie désormais à l'académie de l'Antwerp. Il constate que plusieurs jeunes formés à Anderlecht ont dû s'exiler pour réussir.

L’histoire laissera pour longtemps des regrets à Anderlecht : si Lucas Stassin n’a pas réussi en équipe première à Anderlecht, c’est à cause des mauvaises statistiques de son travail défensif. Son profil ne revenait pas à Brian Riemer, ce qui a forcé son départ.

Tous les buts marqués par Stassin depuis lors ne sont pas pour donner raison au coach danois. Jean Kindermans se rappelle de quelques désaccords : "Je me souviens que Riemer rentrait dans mon bureau en me disant qu’il n’était pas content du travail défensif de Lucas. Je lui disais en rigolant : 'Coach, quelle est sa position ?'. Un attaquant est là pour marquer des buts", explique-t-il à La Dernière Heure.

Un contexte difficile

Kindermans sait de quoi il parle : "Je l’ai parfois entraîné entre les U11 et les U13. Lucas était un poison pour un coach : fainéant, peu intéressé, jouette...Mais quand il recevait un ballon dans le rectangle, il le mettait au fond une fois sur deux. C’est une qualité rare qu’il faut choyer".

Avec le départ de Jean Kindermans, Anderlecht s’est retrouvé dans une fin de règne assez compliquée. De nombreux jeunes du cru ont quitté le navire pour réussir ailleurs. Un autre exemple est Noah Sadiki, qui fait le bonheur de l’Union Saint-Gilloise.

"Noah est époustouflant. Il était dans une génération où on le voyait comme un ‘tard mature’ et on le mettait sur le flanc droit. Un jour, Craig Bellamy m’a dit qu’il voulait l’essayer au milieu avec les RSCA Futures et il a été très bon. Noah fera très vite un beau transfert. Certains doivent s’en mordre les doigts", conclut Kindermans.