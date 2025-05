Pourquoi la victoire de Manchester United contre l'Athletic Bilbao pourrait-elle être une mauvaise nouvelle pour... le Club de Bruges ?

Une finale 100% anglaise entre Manchester United et Tottenham n'a jamais été aussi proche d'avoir lieu en Europa League. Les deux clubs anglais sont venus à bout de leur adversaire dans la manche aller des demi-finales de la compétition.

Ce jeudi soir se disputaient les demi-finales de l'Europa League. Au programme, un match en Espagne entre Bilbao et Manchester United et un autre en Angleterre entre Tottenham et le FK Bodø/Glimt.

Les Mancuniens se sont largement imposés face aux hommes d'Ernesto Valverde en prenant un avantage de trois buts pour le match retour qui aura lieu à Old Trafford. Les Red Devils avaient ouvert le score à la 30e minute de jeu via Casemiro.

Cinq minutes plus tard, Daniel Vivian était expulsé pour une faute dans la surface sur Rasmus Højlund, permettant à Manchester United de mener 0-2 sur penalty via Bruno Fernandes. Juste avant la pause, le milieu portugais triplait même la mise pour permettre à son équipe de mener 0-3.

Une mauvaise nouvelle pour Bruges ?

Une élimination au retour de Bilbao pourrait être une mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges. En effet, l'équipe belge peut encore espérer un billet direct pour la Ligue des Champions, même si elle ne remporte pas les Champions' Play-offs, si le ticket du vainqueur de l'Europa League est redistribué, ce dernier étant déjà qualifié. La seule équipe bien lancée pour se qualifier via son championnat est Bilbao et Bruges devrait donc espérer que l'équipe espagnole soulève le trophée. Les Blauw en Zwart devront également compter sur une qualification directe de Benfica via son championnat pour espérer accéder à ce billet. Même si les Brugeois ne pensent certainement pas à cela pour le moment, puisque le titre les qualifierait automatiquement.

Dans l'autre rencontre de la soirée, il ne fallait pas arriver en retard. Le premier but a été inscrit à la première minute de jeu par Brennan Johnson. James Maddison inscrivait le second à la 34e.

La rose suivante est survenue via Dominic Solanke qui a parfaitement transformé son penalty. L'adversaire norvégien des Spurs est finalement parvenu à réduire l'écart en fin de rencontre avec un but de Ulrik Saltnes (3-1).