Stoppé dans son élan : le coup d'arrêt qui fait mal pour Lucas Stassin

Lucas Stassin est en très grande forme avec Saint-Etienne. Mais il n'entrera pas en action ce weekend.

Avec 11 buts en 2025, Lucas Stassin est l'homme providentiel de Saint-Etienne, engagé dans la lutte pour le maintien depuis le début de la saison. Encore auteur d'un doublé dans le derby contre Lyon, le jeune attaquant belge attendait le match contre Monaco, quatrième de Ligue 1, pour s'offrir un nouveau coup d'éclat.

Mais il ne sera pas de la partie contre les Monégasques. Stassin souffre en effet d'un problème musculaire, son entraîneur Eirik Horneland a confirmé son forfait en conférence de presse.

"Il a été ménagé ces dernières semaines pour ce souci musculaire, mais depuis le match Strasbourg (défaite 3-1 le weekend dernier NDLR), il ne s'entraîne pas" a indiqué l'entraîneur norvégien, dans des propos relayés par L'Equipe.

Quelle fin de saison ?

Horneland est inquiet : "C'est un jeune joueur et on espère qu'il va récupérer vite, car les semaines de compétition ne sont plus nombreuses", conclut le T1 stéphanois.

On peut le comprendre : deuxième meilleur buteur de l'année civile derrière Ousmane Dembélé, Lucas Stassin trouve régulièrement le chemin des filets contre les grosses cylindrées. Saint-Etienne. Avant-dernière de Ligue 1, son équipe en aurait bien besoin.