"Je rêverais de jouer en 1vs1 contre Lamine Yamal" : Thomas Meunier explique comment il jouerait face à ce type de génie du football

Thomas Meunier avoue rêver d'affronter Lamine Yamal. Le Diable Rouge se confie non seulement sur le jeune ailier, mais aussi sur la manière de jouer face à un tel talent.

Imaginez un match entre le LOSC et le FC Barcelone où Thomas Meunier serait en charge de défendre sur Lamine Yamal. Le latéral belge en serait plus que ravi : "Je rêverais de jouer en 1vs1 contre Lamine Yamal".

"Lamine Yamal ou même un joueur de sa trempe. Ce serait pour me tester aussi", explique Thomas Meunier, qui n'a jusque-là jamais eu la chance de le croiser, au micro de Pickx Sports.

Défendre face à un tel joueur serait une preuve de reconnaissance pour le Diable Rouge : "Ce serait une preuve de confiance de la part de l'entraîneur de dire 'toi, tu t'occupes de lui' et ça, c'est un truc où tu lâches rien pendant 90 minutes."

"Quand on joue face à ce type de joueur, on peut être conditionné et tu te dis 'non, je vais préférer temporiser et compter sur ma couverture, sur mon central, mon milieu de terrain', mais parfois, si tu peux aller chercher, il faut aller chercher haut."

Mardi dernier, l'ailier droit barcelonais âgé de seulement 17 ans a une fois de plus fait rêver tous les fans de football par ses accélérations et ses mouvements techniques. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit une frappe exceptionnelle pour permettre à Barcelone de réduire l'écart contre l'Inter (2-1) à la 24e minute de jeu lors de la manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions (score final 3-3).