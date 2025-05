"Quand le club m'a appelé, j'ai failli pleurer" : Éric Gerets s'apprête à vivre un moment historique et chargé de nostalgie ce vendredi

Ce vendredi, Éric Gerets fera son retour sur le banc à l'occasion d'un match des légendes organisé au Vélodrome de Marseille. Le Lion de Rekem s'est montré particulièrement ému à l'idée de retrouver le club phocéen.

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille célèbrera ses 125 ans avec un "match des légendes" au stade Vélodrome. Pour l’occasion, Éric Gerets, entraîneur emblématique du club entre 2007 et 2009, aura l’honneur de diriger l’une des deux équipes.

Contacté par La Provence, le « Lion de Rekem », qui fêtera ses 71 ans le 18 mai prochain, a exprimé toute son émotion à l’idée de retrouver la Méditerranée. Déjà présent en mars 2024 à l’occasion du Classique OM-PSG, il garde un souvenir fort de ce retour.

Je vous assure que j'en avais des frissons, de vrais frissons"

"Je suis tellement heureux de revenir pour saluer le public. L’an dernier, Mamadou Niang et Djibril Cissé m’attendaient à l’hôtel pour m’accueillir. Je vous assure que j’en avais des frissons, de vrais frissons. Rien qu’à l’idée de revoir bon nombre de mes anciens joueurs, j’en ai encore. C’est un plaisir indescriptible. Revenir ici, c’est comme rentrer à la maison, même si je n’ai passé que deux ans à Marseille."

Eric Gerets ému aux larmes quand il a réçu son invitation

Fidèle parmi les fidèles du Standard de Liège, l'autre club cher à son cœur, Éric Gerets est régulièrement aperçu dans les tribunes de Sclessin, y compris lors des Europe Play-offs, souvent boudés par le public. L'ancien coach s’est également confié sur son état de santé. Victime d’une hémorragie cérébrale en 2012 alors qu’il entraînait au Qatar, il en garde encore aujourd’hui des séquelles.

"J’essaie de tenir bon. Il y a des hauts et des bas, mais je dois reconnaître qu’il y a surtout des bas. Cela dit, je suis en vie, et je serai à Marseille ce vendredi ! J’ai un message pour les supporters de l’OM : je vous aime ! Quand le club m’a appelé et que j’ai vu la liste des joueurs que j’allais retrouver, j’ai failli pleurer. À part Niang et Cissé, je n’en ai revu aucun. Les revoir pour la première fois depuis seize ans, c’est incroyable !"

Le week-end s’annonce historique à Marseille. Le lendemain du match, une statue en hommage à Bernard Tapie sera inaugurée devant le Vélodrome. Sur la pelouse, une pléiade de légendes olympiennes est attendue : Didier Drogba, Samir Nasri, Franck Ribéry, Robert Pirès, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Fabrizio Ravanelli, Mamadou Niang, Josip Skoblar, Sonny Anderson, Jocelyn Angloma, Brandão, Rod Fanni, Benoît Cheyrou, Bafétimbi Gomis, Vitorino Hilton, Taye Taiwo, Stéphane Mbia, Charles Kaboré, William Gallas et bien d’autres. Du très beau monde pour une soirée qui s’annonce inoubliable.