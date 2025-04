"La Belgique n'avait pas vraiment confiance" : un autre gros talent belge semble s'éloigner des Diables Rouges

Diego Moreira, 20 ans, belgo-portugais né à Liège, revient sur son parcours en jeunes avec la Belgique puis le Portugal.

Il n’a que 20 ans, mais son parcours raconte déjà une forme de fracture entre deux visions du football. Né à Liège, Diego Moreira a porté le maillot des U15 belges avant de basculer du côté portugais, où il évolue désormais avec les Espoirs.

Dans une interview accordée à Instant Foot, le jeune latéral gauche de Strasbourg revient sans filtre sur les débuts de sa trajectoire internationale, entre distance ressentie en Belgique et confiance accordée au Portugal.

“J’étais appelé avec la Belgique en U15, qui n’avait pas forcément vraiment on va dire confiance en ce que je pouvais devenir ou pas. C’est eux qui voient, tu vois…” Des mots spontanés, un peu bruts qui traduisent une forme de déception. Appelé, oui. Considéré, pas vraiment. L’expérience belge s’arrête là, sans prolongement.

Face à cette hésitation, le Portugal adopte une autre méthode, plus ouverte, plus inclusive. “Ils fonctionnent d’une manière différente, ils ont convoqué tous les joueurs qu’ils connaissaient de double nationalité.” Une vaste présélection, un vrai test. “On fait une grosse sélection, on était 24, on fait une semaine d’entraînement et à la fin de cette semaine on fait un match 11 contre 11. On a été quatre ou cinq à être retenus.”

Moreira fait partie de ceux qui restent. Et depuis ce jour, il ne quittera plus les sélections portugaises. “De là, je n’ai jamais raté une sélection.” Une continuité qu’il n’a jamais connue avec les Diablotins.

Moreira expose une réalité vécue par de nombreux binationaux. Chemsdine Talbi racontait à peu près la même chose il n’y a pas si longtemps…