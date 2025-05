"Mon rêve, c'était de vivre tellement de belles choses avec ce club" : Arnaud Bodart sans langue de bois quand il s'agit d'évoquer la situation sportive actuelle du Standard

Arnaud Bodart prend la parole sur les Europe Play-offs totalement ratés par les Rouches jusqu'à présent. Cela ne l'étonne cependant pas pour autant !

Arnaud Bodart et le Standard, c'est désormais de l'histoire ancienne. L'ancien portier des Rouches a bien connu les fameux Europe Play-offs qui ne réussissent pas aux Liégeois. La série de matchs sans victoire s'est encore poursuivie samedi dernier avec un 26e match !

"Cette série ne me surprend pas. Pour les avoir vécus, je l’ai dit, cela ressemble plus à des matchs amicaux qu’à autre chose. La motivation n’est pas la même que lorsqu’on dispute un match d’Europa League ou de Play-offs 1", explique le portier de Metz au micro de Sudinfo.

L'approche mentale pour ces matchs d'Europe Play-offs est différente d'après le gardien : "Ce n’est pas qu’on n’a pas envie de se donner à 100 %, loin de là, mais c’est juste un réflexe humain. Inconsciemment, on lâche plus vite. C’est surtout là qu’est ma déception, finalement : à cause du Covid, je n’aurai jamais connu les Playoffs 1 devant du public avec le Standard."

"Je n’aurais jamais imaginé ça. Jamais ! Mon rêve, c’était de vivre tellement de belles choses avec ce club, de remporter des titres et tout cela", confie le natif de Seraing avec amertume.

Une situation qui l'attriste : "Et ce qui me désole aujourd’hui, c’est de voir, et je n’avais jamais connu ça, que le Standard joue ses matchs de Play-offs 2 devant 7.000 spectateurs. C’est triste. Ce club ne mérite tout simplement pas ça."