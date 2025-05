Malgré un noyau de "12 à 14 joueurs", Ivan Leko espère "une dernière flamme" contre Charleroi : "On sait que les supporters ne sifflent pas contre l'équipe"

Avec le choc wallon comme match de la dernière chance, le Standard ne peut pas se louper, dimanche contre Charleroi. Une défaite signifierait une fin de saison pour les Rouches et ouvrirait la porte à de sérieuses contestations en tribunes.

C'est le match de la dernière chance pour le Standard. En cas de défaite contre Charleroi ce dimanche, les Rouches ne pourront officiellement plus remporter les Europe Play-Offs. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko pourrait encore être privé de nombreux joueurs, comme Bates, Sutalo, Szalai et Zeqiri.

Le noyau A du Standard est de plus en plus mince

"Difficile", s'est contenté de résumer l'entraîneur du Standard en conférence de presse, qui a souri lorsqu'il lui a été suggéré de rechausser les crampons pour compléter le groupe. "Voilà quelques semaines qu'on s'entraîne avec douze, treize ou quatorze joueurs et qu'on va chercher ceux qui ne jouent pas dans le noyau B pour faire le nombre. De cette manière, on perd en compétitivité, en intensité et ce n'est pas l'idéal", poursuivait Ivan Leko.

On espère avoir cette dernière flamme contre Charleroi, c'est un match différent pour tout le monde"

"On espère avoir cette dernière flamme contre Charleroi. Ce n'est pas un match normal, c'est un derby pour les joueurs, le staff et les supporters, c'est un match différent pour tout le monde. Ça nous donne une extra-motivation et une responsabilité, pour aller chercher ce 1 %, 2 % supplémentaire quand c'est difficile pour faire la différence."

Pour rendre la flamme à Sclessin, il faudra accélérer

Une rencontre lors de laquelle, comme depuis quelques semaines, le Standard essaiera de produire davantage de jeu qu'en début de saison. Cependant, Ivan Leko sait qu'il faudra, pour ce faire, amener davantage de rythme et de précision dans le dernier geste.

"Ce qu'on doit changer par rapport au match aller, c'est qu'on avait eu le contrôle, mais on n'avait pas toujours réussi à créer dans les 30 derniers mètres. Ce sera l'objectif, tout en gardant une bonne défense, qui apporte de la confiance. Avec une bonne défense, on a plus de chances de gagner un match mais on n'a pas fait de clean-sheet depuis quelques semaines. Sans clean-sheet, c'est difficile de gagner pour ce Standard."

Et une nouvelle contre-performance, qui plus est dans le choc wallon, pourrait donner un véritable coup de massue aux supporters, qui sont logiquement de plus en plus frustrés depuis quelques semaines. Une action pacifique sera menée avant le match pour contester la situation globale du club et plus précisément le choix de Giacomo Angelini, tandis que les huées déjà entendues la semaine suivante pourraient s'intensifier dans les travées.

On sait que les supporters ne sont pas contre nous, mais contre la situation que personne n'accepte"

"Je comprends la frustration, c'est normal, elle est là depuis longtemps. Le Standard est un grand club en Belgique, tu peux avoir quelques semaines ou quelques mois plus difficiles, mais c'est trop. La frustration est là, on l'a vue quelques fois récemment et on va tout faire pour essayer d'en évacuer une partie dimanche."

"Pendant toute la saison, Sclessin nous a permis de prendre des points et nous avons été une équipe difficile à battre à domicile. Ils ne sont pas contre l'équipe, mais contre la situation, que personne n'accepte. On espère qu'un nouveau propriétaire pourra faire changer les choses."