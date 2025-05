"Je suis assez triste" : coup dur pour Lucas Stassin qui annonce souffrir d'une blessure

Mauvaise nouvelle pour Lucas Stassin : l'attaquant souffre d'une blessure musculaire. Sa durée exacte d'indisponibilité est encore inconnue.

Lancé dans une mission pour le maintien avec Saint-Étienne, Lucas Stassin révèle au micro d'Antenne Centre qu'il ne sera pas disponible pour affronter Monaco ce samedi avec son équipe. L'ancien Anderlechtois souffre d'une blessure musculaire.

"J'avais fait mon maximum pour aider l'équipe dans l'opération maintien. Mais c'est comme ça, ça fait partie du football et il faut faire avec malheureusement, mais oui, je suis assez triste", confie l'avant-centre.

Nommé au titre de "Pépite du Mois" d'avril en Ligue 1, cette blessure arrive à un bien mauvais moment. Mais alors, qu'est-ce que le natif de Braine-le-Comte retire déjà de sa saison ? "Le bilan est positif, mais j'aimerais aussi que ça aide, surtout pour le club et l'opération maintien. J'espère que ces deux choses-là seront réunies."

"Là, on sait que c'est compliqué, on sait qu'on a la pression des supporters, donc après, en tant que joueur, ça fait partie du métier, on doit l'accepter, on doit faire face. Je pense que là, on y arrive, on travaille pour. On met toutes les choses de notre côté, maintenant on verra par la suite comment ça va se finir", poursuit-il.

Un transfert cet été ?

L'attaquant a également été interrogé sur son avenir à Saint-Étienne avec les rumeurs d'un possible transfert cet été. Il préfère cependant pour le moment rester concentré sur la fin de saison avec les Verts : "Mon objectif, c'était d'abord de finir la saison, de donner mon maximum, de rester concentré sur les matchs. Maintenant, voilà, j'ai ma petite blessure, donc mon avis change un petit peu. Je vais d'abord essayer de revenir plus fit et de terminer la saison, puis on arrivera vite après à la période des transferts. Moi, je me concentre d'abord sur la fin de la saison et puis on verra comment les choses évolueront."