🎥 Tout proche d'inscrire le deuxième but de sa carrière, Arnaud Bodart va encore devoir prendre son mal en patience : "On n'est pas devenus mauvais du jour au lendemain"

Le FC Metz a perdu du terrain dans la course à la Ligue 1. Mais Arnaud Bodart veut encore croire au Graal.

Avec une seule victoire lors des quatre derniers matchs, Metz fait du surplace au pire moment de la saison. Défaits 2-1 à Pau le weekend dernier, les Grenats sont à quatre points de la deuxième place du Paris FC, directement qualificative pour la Ligue 1.

La fin de saison s'annonce particulièrement indécise, avec encore deux journées à disputer. Le dernier ticket pour la montée concerne les clubs classés entre la troisième et la cinquième place. Le quatrième et le cinquième s'affrontent, le troisième joue le vainqueur.

Metz devra hausser le niveau pour retrouver l'élite. À Pau, Bodart a été très souvent sollicité, au point de figurer parmi les hommes du match malgré la défaite. "Ça aurait pu être un score plus lourd. Ce n'était pas un match digne d'un candidat à la montée", concède le portier liégeois dans le Républicain Lorrain.

Encore toutes les cartes en main

"On a montré de très bonnes choses cette saison. Rien n'est à remettre en question, même s'il va falloir travailler. Le foot, c'est aussi une question de confiance, et peut-être qu'on en a un peu moins pour le moment. On n'est pas devenus mauvais du jour au lendemain. On va aller chercher cette montée", poursuit-il.

Dans le temps additionnel, Arnaud Bodart est passé tout proche d'inscrire le deuxième but sur corner pour égaliser sur le fil. Mais il ne veut pas ressasser de frustration : "Je suis un éternel optimiste, le football peut aller très très vite. Contre les autres équipes du top, je crois qu'on est la meilleure équipe". Même si la troisième place est mathématiquement assurée, une réaction est indispensable ce soir contre Rodez.