Nathan De Cat, la prochaine coqueluche du Lotto Park ? "J'ai l'ADN d'Anderlecht"

Au Bosuil, il a marqué son premier but en mauve et blanc, à seulement 16 ans. Nathan De Cat a écrit un morceau d'histoire d'Anderlecht ce jeudi après-midi. "C'est un moment dont ma famille et moi sommes extrêmement fiers".

Nathan De Cat est du genre sobre, mais cette fois-ci, il avait du mal à cacher sa joie. "En réalité, je ne marque pas souvent", a-t-il avoué honnêtement. "Mais j'ai reçu le ballon de Théo et senti que j'étais proche du but. Alors j'ai pensé : simplement frapper. Et il est entré. Mon premier but en pro... tout s'est passé si vite, je ne réalisais pas tout à fait. Maintenant, ça commence vraiment à venir".

De Cat est actif à Anderlecht depuis les U10 et se qualifie avec une certaine fierté de "vrai ket de Neerpede". "Je suis technique. Parfois, je peux sembler un peu maladroit, mais à ce niveau, les duels sont super importants - et là, l'âge ne compte pas. J'ai l'ADN d'Anderlecht : toujours vouloir jouer vers l'avant".

Un vent de fraîcheur dans l'équipe

Le jeune milieu de terrain a des ambitions claires. "Je veux devenir titulaire le plus rapidement possible. Idéalement dès la saison prochaine. Et après ? Remporter le titre. Même chez les jeunes, je ne l'ai jamais gagné. À cause du coronavirus, deux saisons ont été interrompues, et je suis rapidement passé en U23. Cela signifie que, chez les jeunes, je n'ai en réalité pas eu beaucoup de vraies chances de titre".

Son but avait aussi une touche personnelle. "J'ai immédiatement pensé à ma copine (Sarah...Duranville). Elle joue aussi au football, à Dortmund. Nous rigolons souvent pour savoir qui marque le plus. Avant le match, je lui ai dit : 'Je vais marquer aujourd'hui.' Cela rend les choses encore plus spéciales."

Mon exemple ? Frenkie de Jong

Ce qui le motive ? "Je sais que le club croit en moi, mais il y a encore beaucoup d'autres gars talentueux ici. Tout repose sur le groupe. Si les joueurs expérimentés jouent bien, cela devient plus facile pour nous, les jeunes. Mats Rits m'a beaucoup aidé, et Jan Vertonghen aussi donne de bons conseils. Mais il est toujours difficile de rester patient. Tu veux tellement jouer".

Dimanche, il y a cette finale de coupe contre le Club de Bruges. "J'espère obtenir à nouveau des minutes. Et ensuite : remporter cette coupe. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau." Son exemple ? "Frenkie De Jong. Nous restons tous les deux calmes avec le ballon et cherchons des solutions vers l'avant. C'est ainsi que je veux continuer à jouer".