Genk officialise un transfert... et se moque gentiment de Gand, qui visait le même joueur

Le KRC Genk tient son nouveau milieu de terrain : Nikolas Sattlberger arrive en provenance du Rapid Vienne. Il était également dans le viseur de La Gantoise, et le club limbourgeois y a fait référence dans son annonce !

C'est désormais officiel : Nikolas Sattlberger (20 ans) est un joueur du KRC Genk. Le milieu de terrain autrichien débarque du Rapid Vienne, et s'est engagé pour 5 saisons dans le Limbourg. Un transfert évoqué depuis de longues semaines.

Thorsten Fink tient donc enfin un renfort très attendu, l'Allemand n'ayant pas caché que son équipe n'était pas prête - et les résultats l'ont prouvé. Mais ces dernières heures, une rumeur envoyait également Sattlberger... à Gand.

Les rapprochements faits par des clubs et médias étrangers entre Genk et Gent (en néerlandais) ont souvent amené une confusion, et le Racing Genk y a fait référence au moment de la signature... tout en taclant au passage La Gantoise, qui s'intéressait donc au même joueur.

"Destination Genk, avec un K", plaisante le KRC Genk via les réseaux sociaux avant d'annoncer officiellement l'arrivée de Nikolas Sattlberger.