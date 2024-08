C'est fait : Mike Penders va signer en Premier League et rapporter très gros à Genk !

Suite au départ de Maarten Vandevoordt vers Leipzig et la blessure d'Hendrik Van Crombrugge, Genk a fait de Mike Penders son nouveau gardien titulaire cette saison.

Très vite, à peine après son match face au Standard, Mike Penders (19 ans) a fait objet d'un très fort intérêt de la part du Chelsea FC.

Les Londoniens ont forcé le coup et se sont rués dans les négociations avec Genk. Un montant totalement fou était même évoqué : 20 millions d'euros.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le transfert serait désormais une réalité. Penders aurait d'ores et déjà signé son contrat avec Chelsea.

L'opération devrait rapporter 20 millions d'euros à Genk, qui va également bénéficier d'une clause de rachat. Il serait directement prêté à Genk jusqu'à la fin de la saison.

