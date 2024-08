🎥 Après la grimace, enfin le sourire pour Zeno Debast, décisif pour la première fois avec le Sporting Portugal

Malgré les divers encouragements de son entraîneur, Zeno Debast n'a pas vraiment réussi ses débuts au Sporting Portugal.

Fautif lors de la Supercoupe perdue contre le FC Porto, le défenseur central des Diables est resté sur le banc pour la reprise du championnat, la semaine dernière, contre Rio Ave.

Ce samedi, c'est dans le club de Nacional que le Sporting se déplaçait, dans le cadre de la deuxième journée. Une rencontre que Debast a aussi entamé sur le banc.

Mais cette fois, l'ancien d'Anderlecht est monté à la 69e minute, en remplacement d'Eduardo Quaresma. Et sept minutes plus tard, Debast s'est rendu décisif pour la première fois, d'une passe décisive pour Viktor Gyokeres. De quoi le mettre en confiance, assurément.

Très large victoire du Sporting CP, qui enchaîne un deuxième succès de rang : 1-6 !

QUE GOLAÇO DO VIKTOR GYÖKERES!!!

QUE BOLA DO ZENO DEBAST ūüáßūüá™(2003)!!!

Via @vsports_ptpic.twitter.com/ZC9P82JU2u