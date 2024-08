🎥 Malgré un nouvel arrêt de classe mondiale, Thibaut Courtois concède son tout premier but depuis son retour de blessure

Le Real Madrid a partagé (1-1) à Majorque. Thibaut Courtois avait pourtant fait ce qu'il pouvait pour sauver la défense madrilÚne.

La Liga a repris ses droits ce weekend. Contrairement au FC Barcelone qui s'est imposé à Valence hier (1-2), le Real Madrid a dû se contenter d'un partage 1-1 à Majorque.

Dès les premières minutes, Thibaut Courtois a dû sortir le grand jeu pour empêcher l'ouverture du score des locaux. Son arrêt sur une frappe puissante vaut déjà le détour.

QUE PARADÓN DE THIBAUT COURTOIS 😼‍💹





Le Real se prend les pieds dans le tapis

Les visiteurs ont ensuite grandi dans la rencontre, proposant quelques belles séquences. Les hommes de Carlo Ancelotti ont trouvé l'ouverture peu avant le quart d'heure de jeu avec un but signé Rodrygo.

Mais le Real semble encore fragile en ce début de saison et a laissé filer son avantage sur un corner en début de deuxième mi-temps. Cette fois, Thibaut Courtois ne peut pas absolument rien sur le coup de casque de Vedat Muriqi, tout proche de signer au Club de Bruges il y a deux ans.

1-1 Mallorca.



MURIQI HAS EQUALIZED WITH A BULLET HEADER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il aura donc fallu attendre six matchs pour voir Courtois encaisser son premier but depuis son retour de blessure en mai dernier. Son dernier but encaissé en match officiel remontait au 4 juin 2023. Les Madrilènes ont poussé pour reprendre l'avantage en fin de match, en vain. Du côté de Majorque, Siebe Van Der Heyden est resté sur le banc pendant tout le match.