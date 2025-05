L'Olympic encore en gueule de bois, Tubize-Braine sans pitié avec Stockay, Brogno inscrit le dernier but de la saison montoise : le résumé de la soirée de D1 ACFF

Clap pour le top 6 de D1 ACFF. La soirée de clôture a accouché de trois derniers en haut de tableau.

Sacré champion sur le terrain de Stockay le weekend dernier, l'Olympic Charleroi recevait Rochefort pour étrenner son titre à la Neuville. 0-0 à la pause, les Namurois ont alors profité des quelques signes de fatigue de leur hôte.

Marten Wilmots (le fils de notre ancien sélectionneur fédéral) a inscrit un doublé en un quart d'heure pour permettre à Rochefort de conclure sa saison en beauté. L'Olympic ne peut pas en dire autant mais ne s'est pas privé de célébrer une deuxième fois le retour dans le football professionnel.

Tubize-Braine n'a pas perdu de temps

Dauphin des Dogues, Tubize-Braine clôturait de son côté contre Stockay. Les Liégeois ont posé moins de problèmes à Tubize qu'à l'Olympic il y a une semaine puisque le score était déjà de 2-0 après dix minutes grâce à des buts de Sehran Tepe et du capitaine Ismaël El Omari.

Le dernier cité s'est même offert un doublé peu avant l'heure de jeu pour offrir au Stade Leburton un au revoir digne de ce nom.

Dans la troisième et dernière rencontre de la soirée, Mons recevait Virton. Un match marqué par les hommages pour Alessandro Cordaro, apparu sur une pelouse pour la dernière fois de sa carrière. Un seul but en première mi-temps, celui de Florentin Pogba pour mettre les visiteurs aux commandes. Mais, et c'est un tout un symbole, Loris Brogno a été le dernier à faire trembler les filets du Tondreau cette saison pour porter le score à 1-1.