🎥 Thomas Meunier s'est réapproprié son geste fétiche avant les retrouvailles avec le PSG : "Je n'ai jamais perdu le truc"

Thomas Meunier a ouvert le score pour Lille face à Angers (2-0). Il se montrait particulièrement satisfait à l'issue de la rencontre.

Hier soir, Thomas Meunier a marqué pour sa première titularisation en Ligue 1 depuis son départ du PSG il y a quatre ans : "Cela me tient à cœur de réussir ici. Le LOSC me donne une chance après mes quelques bons mois à Trabzonspor de rebondir dans un club qui a de l’ambition et qui joue la Ligue des Champions. Cela me tient à cœur de le rendre" déclare-t-il, dans des propos relayés par le média Le Petit Lillois.

Le Diable Rouge est déjà très apprécié par Bruno Génésio pour sa polyvalence. Après avoir été aligné dans la défense à trois, il a évolué comme piston : "Le coach m’a prévenu qu’il voulait faire souffler Tiago Santos, qui joue et se dépense énormément pour l’équipe. Je pouvais jouer là, pas de souci, j’ai quand même joué cinq ans à ce poste en équipe nationale et je sais comment cela fonctionne".

Meunier est également revenu sur son but, un extérieur du pied pour conclure une magnifique action. Il a déjà prouvé par le passé qu'il affectionnait le geste : "Je n'ai jamais perdu le truc. On ne l’utilise pas toujours au bon endroit, c’est ça le problème" rigolait-il.

☝️ | Il est là, le premier but de Thomas Meunier sous ses nouvelles couleurs ! 👏🇧🇪 #LOSCSCO pic.twitter.com/Cjn47OfnkY — DAZN France (@DAZN_FR) August 24, 2024

Le Gaumais a en tout cas allié l'esthétique à l'efficacité pour mettre Lille sur les rails. Le LOSC n'a toujours pas perdu un seul match, après trois rencontres de qualification en Ligue des Champions et deux journées de championnat. Les Nordistes abordent maintenant une semaine cruciale avec le match retour contre le Slavia Prague et la réception du PSG. De quoi rappeler quelques souvenirs à Meunier, qui a joué à Paris pendant quatre ans.