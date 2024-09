🎥 La scène est folle : un entraîneur bien connu en Belgique remarque que le poteau adverse n'est pas règlementaire...et se met à creuser

Bernd Storck entra√ģne aujourd'hui le club de Sepsi. La vie ne semble pas toujours simple en premi√®re division roumaine.

Après s'être distingué par la rigueur de son travail à Mouscron, au Cercle de Bruges, à Genk, Eupen et Courtrai, Bernd Storck entraîne depuis bientôt deux ans dans le championnat roumain.

A Sepsi, l'Allemand de 61 ans a redressé l'équipe, même si la spirale actuelle est plutôt négative (quatre défaites de rang). Il n'a pas perdu son sens du détail, que du contraire.

Séance de jardinage improvisée

Le weekend dernier, son équipe se déplaçait à l'Otelul Galati, qu'on a connu en Ligue des Champions il y a quelques années. En inspectant le terrain, Storck suspectait qu'un des buts n'avait pas la hauteur règlementaire.

Il s'est avéré qu'il avait raison : la distance entre la transversale et la ligne de but était trop faible. Un petit comité s'est donc chargé de creuser à même la pelouse pour que l'armature ait la taille règlementaire. Malgré l'investissement de son entraîneur, Sepsi s'est incliné 2-0. Nous n'avons pas poussé le bouchon jusqu'à regarder si l'un des deux buts avait été inscrit via la transversale.