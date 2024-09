Anderlecht dévoile sa liste européenne, avec des présences surprenantes (et même des joueurs... qui ne sont plus là)

Le RSC Anderlecht a pu inscrire sa dernière recrue Samuel Edozie sur sa liste européenne. On note également quelques présences étonnantes.

Le RSCA - et les autres clubs belges jouant l'Europe - ont dû clore leur mercato entrant plus vite que les autres, la liste pour l'UEFA devant être remise hier à minuit. C'est chose faite, et Anderlecht a donc naturellement inscrit Leander Dendoncker et Samuel Edozie sur sa liste.

Mais quelques joueurs pourraient bien recevoir un temps de jeu inespéré en Europe. C'est le cas d'Alexis Flips, qui est bel et bien inscrit, alors qu'il paraît totalement mis de côté par Brian Riemer cette saison. On le pensait même sur le départ (ce qui peut toujours arriver d'ici à demain soir).

Amadou Diawara, lui, est victime de l'arrivée de Leander Dendoncker et de la concurrence à son poste. Le Guinéen n'est pas sur la liste européenne. Les jeunes Engwanda, Baouf, Lapage, De Cat ou encore Degreef sont présents, tout comme Ure et Goto devant.

Plus surprenant, c'est la présence de joueurs... qui ont quitté le RSCA cet été. Kristian Arnstad, qui a rejoint Aarhus, et Luca Monticelli, qui a signé au Hellas Vérone, sont en effet sur la liste européenne du club.