Désormais dans le staff de la RAAL, Clément Tainmont a hâte de retrouver l'un de ses clubs de coeur : "J'ai reçu de nombreux messages"

La saison passée, la RAAL avait été gâtée en Coupe de Belgique avec la réception d'Anderlecht, après avoir déjà accueilli les Mauves, du temps où ces derniers étaient entraînés par Vincent Kompany. Les Loups ont tenu la dragée haute aux troupes de Brian Riemer, ne s'inclinant que 0-1.

Désormais en D1B, les Louvièrois ne manquent pas d'ambition. Cette saison, c'est Malines qui se dressera sur leur chemin après une qualification au forceps sur le terrain de Mons.

Ce seizième de finale se déroulera à la fin du mois d'octobre. Un déplacement derrière les Casernes forcément particulier pour Clément Tainmont qui y a joué pendant deux ans et conserve de superbes souvenirs, à l'image de la victoire en Coupe de Belgique.

"Avant le tirage, j'avais dit au staff que j'aimerais bien affronter Malines. Certes, c'est un tirage difficile mais toutes les équipes de D1A le sont" confie-t-il sur les réseaux sociaux de la RAAL.

Le Français de 38 ans, désormais adjoint de Frédéric Taquin, a hâte d'y être : "J'ai passé de très bons moments à Malines, notamment en Coupe. Lundi soir, j'ai reçu de nombreux messages qui nous souhaitent déjà la bienvenue là-bas. J'ai hâte d'aller y défendre nos couleurs".

Toc toc toc @kvmechelen Happy to see you again 🎯 https://t.co/THFZVhaqCR