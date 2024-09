Thomas Meunier lucide après un match compliqué : "On s'en sort bien"

Le LOSC a concédé un partage face à Strasbourg ce samedi. Les Nordistes étaient bien lancés, mais ont finalement dû se contenter d'un partage que Thomas Meunier estime bien payé.

Cela peut paraître surprenant alors que le LOSC menait 2 buts à 0, mais pour Thomas Meunier, les Dogues s'en sortent... bien avec un partage 3-3 face à Strasbourg. Pour le Belge, les Lillois ont perdu le fil du match et peuvent s'estimer satisfaits.

"En première mi-temps, on aurait déjà pu plier le match. Mais par après, ils ont deux occasions et mettent deux buts", regrette Thomas Meunier sur beIn Sports. "On a mal géré leurs offensives, il y a eu des erreurs de marquage, de positionnement... C'est toujours le même problème".

Meunier lui-même a été impliqué sur plusieurs phases offensives, mais parfois pris au dépourvu sur les actions strasbourgeoises. "On se fait prendre en contre, on ne revient pas toujours au bon moment", reconnaît-il.

"C'est malheureux à dire mais je trouve qu'on s'en sort bien avec ce 3-3. Et pourtant, à la base, on était parti pour un 4-0", estime Meunier. Strasbourg a mené 2-3, avant que le LOSC égalise en fin de match sur un penalty transformé par l'ex-Gantois Jonathan David.

Pour le Diable Rouge, il y a cependant du progrès après la défaite subie par Lille la semaine passée à Saint-Etienne. "Il y a une nette progression. Tout n'est pas à jeter. Mais bien sûr, ce n'est pas encore parfait", conclut Thomas Meunier.