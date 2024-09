"Notre combativité a fait basculer le match"

Après un tout début de saison en dent de scie, le Racing a trouvé son rythme et trône aujourd'hui en tête en la JPL.

Le Racing Genk a écarté Malines avec un but de la victoire (2-1) inscrit à la fin des arrêts de jeu par Oh Hyeon-Gyu. Ce but leur permet d'être solide leaders de la JPL avec huit points d'avance sur le deuxième, Bruges.

Matte Smets n'a pratiquement pas pu s'entraîner ces deux dernières semaines en raison d'une grippe intestinale, mais il a tout de même joué hier contre le KaVé, montant au jeu à la pause à la place de Carlos Cuesta.

Malade, le joueur avait perdu près de cinq kilos, avait déclaré son entraîneur Thorsten Fink avant le match. Il n'a pas pu s'entraîner jeudi, mais il était donc bien dans le groupe pour la réception de Malines.

Abnégation et combativité

"Nous avons eu du mal au début. Ils ont pris l'avantage, mais notre combativité, surtout en fin de partie, a permis de faire basculer le match. C'est le type de match où il faut se battre jusqu'au bout", a analysé Smets sur le site du Racing.

"C'était principalement la force de Malines, et cela nous a donné du fil à retordre. Je ne sais pas exactement pourquoi nous n'avons pas réussi à maîtriser le jeu Malinwa. Peut-être à cause de la grande profondeur de Malines, qui nous a un peu chamboulé en défense. Malines était très fort, mais à la fin, nous avons rétabli l'équilibre grâce à notre abnégation et combativité", conclut-il.

Genk se déplacera à Courtrai lors de la prochaine journée, avant de recevoir STVV à l'occasion du Derby limbourgeois.