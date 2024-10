"Les nouveaux ? On leur dit de prendre un camping-car" : Anthony Moris explique sa sortie pleine d'humour

Chaque année, l'Union Saint-Gilloise doit se reconstruire avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Heureusement, ils peuvent compter sur un noyau d'anciens pour les conseiller.

Comprendre le quotidien de l'Union Saint-Gilloise n'est pas toujours simple pour un nouveau venu. L'équipe joue ses matchs de championnat à Forest, ses matchs européens au Stade Roi Baudouin et s'entraîne à Lierre.

Interrogé par DAZN, le capitaine Anthony Moris explique qu'il conseille, avec d'autres du noyau, les nouvelles recrues : "On leur dit de prendre un camping-car (rires). Plus sérieusement, ce sont des discussions qu'on a. Ils arrivent ici et ne savent pas trop. Est-ce qu'il faut aller à Bruxelles ? A Anvers ? A Malines ?".

"On essaie de les aiguiller. Moi, j'habite Liège par exemple, et je fais la route. C'est propre à chacun. Ils peuvent compter sur nous, mais aussi sur le team manager qui fait un boulot incroyable par rapport à ça" poursuit-il.

Tout pour s'intégrer au plus vite

Au fil du temps, quelques tendances se marquent : "On sait vite vers quoi ils s'orientent. Si un joueur originaire des Balkans arrive, on va l'orienter vers Anvers parce qu'il y a une belle communauté là-bas, on sait que les joueurs qui arrivent d'Afrique préfèrent rester entre eux pas trop loin du club, du côté de Malines ou Duffel".

Une organisation qui montre aussi qu'à côté de sa croissance spectaculaire sur le terrain ces dernières années, la structuration de l'Union Saint-Gilloise en dehors prend plus de temps, ce qui est somme toute assez normal. Mais avec un peu de bonne volonté et des sourires, le résultat peut dépasser les espérances.