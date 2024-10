De Bruyne, Lukaku et Carrasco ne sont pas là : Qui sera le nouveau capitaine des Diables en l'absence des tauliers ?

Domenico Tedesco a annoncé sa sélection pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations, sans Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Le sélectionneur des Diables va donc devoir nommer un nouveau capitaine.

Sans Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku (et Thibaut Courtois), absents lors des prochains matchs des Diables Rouges contre l'Italie et la France, la question se pose désormais de savoir qui portera le brassard de capitaine.

La question du capitanat est un sujet de discussion depuis un certain temps déjà, car le sélectionneur Domenico Tedesco n'a pas directement établi de hiérarchie claire après sa nomination. Tedesco avait initialement choisi De Bruyne, mais en raison de blessures et de communications floues, des tensions sont apparues, notamment avec Courtois, qui a finalement renoncé et ne souhaite plus jouer sous les ordres du Germano-italien.

Les Diables les plus capés sont absents !

En l'absence des trois leaders habituels, il serait logique de se tourner vers le nombre de sélections. Yannick Carrasco, avec 78 caps, serait aussi un choix logique, mais Domenico Tedesco a décidé de ne pas reprendre le joueur d'Al-Shabab pour la deuxième fois consécutive.

Les autres options se nomment Youri Tielemans et... Thomas Meunier, qui aurait préféré décliner l'invitation. Tielemans est un candidat crédible, ayant déjà été capitaine brièvement par le passé. Cela pourrait être le cas, aussi, d'Amadou Onana. Néanmoins, Koen Casteels semble également être une option viable.

Le gardien de but de 32 ans est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'effectif actuel et a déjà connu une expérience en tant que capitaine, à Wolfsburg. De plus, il a été impressionnant lors des derniers matchs internationaux, ce qui fait de lui un capitaine approprié.