🎥 De la D1B à la Conférence League : l'un des buts européens de la semaine est signé Gary Magnée

Gary Magnée n'est pas toujours titulaire au Cercle de Bruges. Mais lorsque Miron Muslic fait appel à lui, il répond présent.

Gary Magnée s'apprêtait à reprendre la saison en D1B avec Eupen lorsque l'offre du Cercle de Bruges est arrivée. La blessure du nouvel arrière droit Ibrahim Diakité a tout changé pour les Blauw en Zwart, valant à Magnée de quitter le Kehrweg juste avant le match d'ouverture au RFC Liège.

Après 86 matchs sous le maillot des Pandas, il continue donc l'aventure en première division. Le natif de Soumagne alterne entre le banc et le onze de base. Mais cette semaine, il s'est offert un match de rêve en Conférence League.

Le Cercle de Bruges retrouve des couleurs

Eclipsée par les matchs d'Anderlecht, de l'Union Saint-Gilloise ou par le déplacement de La Gantoise à Chelsea, la victoire du Cercle contre les Suisses de Saint-Gall n'en reste pas moins retentissante. Le score de 6-2 restera dans les mémoires du Jan Breydelstadion.

La prestation de Magnée a aussi marqué les esprits, plus particulièrement à l'occasion de son premier but. Le latéral a porté le score à 5-1 d'une frappe enroulée en pleine lucarne. L'UEFA ne s'est pas trompée en la pointant dans ses plus belles actions de la semaine.

Son instant de grâce s'est même prolongé avec un doublé cinq minutes plus tard. Suffisant pour s'offrir une place de titulaire dans la durée aux yeux de Muslic ?