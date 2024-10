"Avec un vrai coach italien, les Diables Rouges auraient déjà remporté un grand tournoi" : deux anciens Diables Rouges s'expriment sur la situation de la Belgique

Walter Baseggio et Silvio Proto, se sont exprimés sur la situation des Diables Rouges au micro de Le Soir et de Sudinfo à quelques jours du match face à l'Italie.

Bassegio est d'abord revenu sur la non-sélection de Romelu Lukaku : "Lukaku, tu en as besoin dans tous les matchs, mais ce sont leurs arrangements. Que je ne cautionne pas et qui fragilisent encore davantage la position de Tedesco."

"La plus grosse erreur est d’avoir prolongé Tedesco avant l’Euro. Maintenant il est là et il ne va jamais démissionner. Un coach idéal aurait la mainmise sur son groupe et dirait à Romelu Lukaku de revenir parce qu’il a besoin de lui. Et Romelu s’exécuterait ! Un gars comme Conte serait parfait mais il est impayable. Du coup, on est obligé de se contenter d’un coach moyen."

Un entraîneur belge aux commandes ?

Les deux hommes ont ensuite été questionnés sur le choix de changer de coach pour un Belge : "Ce serait beaucoup mieux. Nous avons assez de bons entraîneurs en Belgique, explique l'ancien gardien d'Anderlecht.

"La plupart des grands pays font confiance à des entraîneurs locaux. Cela dit, pour la Belgique, je verrais bien un entraîneur italien. Je sais que Tedesco est italo-allemand mais son approche est surtout allemande. Avec un vrai coach italien, les Diables rouges auraient déjà remporté un grand tournoi," poursuit le natif de Clabecq.

"Je suis d’accord avec Walt’. La Belgique aurait bien besoin des compétences tactiques des Italiens. Il y a aussi trop d’instabilité à la Fédération. Qui connaît vraiment le football à l’Union belge ? Pourquoi la candidature de Vincent Mannaert, un vrai homme de foot, a-t-elle capoté ?", explique Proto.