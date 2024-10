🎥 Clap de fin riche en émotion pour un Champion du monde allemand

Lukas Podolski a salué une dernière fois, en tant que joueur, les supporters du FC Cologne, son club de toujours. L'Allemand, passé par le Bayern et Arsenal, a fait ses adieux avec beaucoup d'émotions, avant une dernière communion avec les supporters du club allemand un feu de Bengale à la main.

Le clap de fin a eu lieu de manière symbolique, lors d'un match amical entre Cologne et son dernier club en tant que pro, le Gornik Zabrze (Pologne).

Pour l'occasion, l'équipe comptait dans ses rangs quelques anciens coéquipiers, à savoir Manuel Neuer et Per Mertesacker. L'ancien entraîneur de l'équipe nationale, Joachim Löw, était également présent.

Podolski a terminé avec un tour d'honneur les larmes aux yeux pour remercier et saluer les supporters présents.

Champion du monde avec l'Allemagne en 2014, Lukas Podolski a porté les couleurs en club de l'Inter, Galatasaray, Vissel Kobe (Japon) et Antalyaspor, outre Arsenal, le Bayern, Cologne et Zabrze. Il a disputé 130 matches internationaux avec l'Allemagne, au cours desquels il a marqué 49 fois.

Always one of us, legend! Enjoy your retirement.

Lukas Podolski after his ‘farewell match’ FC Köln vs Gornik Zabrze tonight! 😎👏🏻 pic.twitter.com/wHX6ZHE7Uv