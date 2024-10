Vincent Kompany prêt à ramener une vieille connaissance d'Anderlecht au Bayern

Le Bayern Munich avance pour ses gardiens. Le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg affirme que la direction va amorcer les premières discussions concrètes avec Manuel Neuer pour prolonger son contrat.

A 38 ans, le portier est toujours bien présent et porte le brassard de capitaine. Il demeure donc une figure clé du vestiaire munichois. Mais son contrat arrive à échéance à la fin de la saison.

Alexander Nübel, prêté à Stuttgart jusqu'en 2026, est toujours vu comme son successeur entre les perches. Mais ce n'est pas tout : le Bayern surveillerait également la situation de Jonas Urbig (Cologne) et de...Bart Verbruggen.

Vincent Kompany connaît bien Verbruggen : le gardien néerlandais est arrivé à Anderlecht à l'âge de 18 ans. Toutefois, le jeune portier n'a pas beaucoup joué sous ses ordres. Dans un premier temps barré par Hendrik Van Crombrugge, c'est sous Brian Riemer qu'il a explosé.

Verbruggen n'est d'ailleurs resté que six mois entre les perches avant de partir à Brighton pour 20 millions. Si Kompany veut à nouveau pouvoir compter sur la qualité de son jeu au pied, il faudra y mettre le prix, Brighton l'ayant sous contrat jusqu'en 2028.

