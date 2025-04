Le Standard continue les grandes manoeuvres (et les miracles) : une autre option d'achat levée !

On ignore encore de quoi demain sera fait au Standard, même après l'annonce très floue de A-Cap cette semaine. Une chose est sûre : le Matricule 16 continue à préparer la saison prochaine.

Quid de la reprise du Standard de Liège alors que le processus de revente du club est clos depuis de longues semaines maintenant ? Le communiqué publiqué par A-Cap cette semaine n'a pas vraiment amené de clarté dans une situation particulièrement floue et délicate, et les mois à venir seront cruciaux.

Mais qu'importe : même sans vraiment savoir où il va, le Standard y va d'un bon pas, et prépare la saison 2025-2026 avec sérieux. Après les options de Denis Ayensa et de Lazare Amani, prêtés par l'Union et qui resteront à Sclessin, une nouvelle option va être levée.

Sacha Tavolieri, spécialiste belge du marché des transferts, nous apprend ainsi ce vendredi qu'Ilay Camara (22 ans), prêté par le RWDM et dont l'option d'achat s'élevait à 1,8 million d'euros, va également être acheté à titre définitif.

Pour parvenir à réaliser un tel coup en l'absence (ou presque) de fonds, le Standard a dû négocier avec le RWDM et trouver un accord bien particulier. Le club liégeois va en effet payer le transfert de Camara via versements mensuels de 450.000 euros tous les 6 mois durant deux ans.

Difficile de dire si le Standard peut se permettre une telle dépense en ce moment mais une chose est sûre : sur le plan sportif, c'est une très bonne nouvelle. Camara s'est en effet imposé comme l'un des meilleurs latéraux de Belgique, avec 5 assists en 26 matchs de championnat. Sa valeur marchande est de 4 millions, ce qui laisse aussi augurer d'une plus-value conséquente à la revente.