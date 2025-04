La tâche se complique encore : en plus de Vertonghen et N'Diaye, deux cadres Anderlechtois absents contre Genk

Anderlecht fait face à un sacré challenge en accueillant Genk ce soir. Comme si le défi sportif n'était pas assez conséquent, l'infirmerie s'est encore remplie.

Après la défaite 2-0 au Club de Bruges, Anderlecht se sait attendu pour le premier match à domicile des Playoffs, face à Genk, leader la compétition.

Il était déjà clair que Moussa N'Diaye et Jan Vertonghen ne seraient pas disponibles pour cette rencontre. Malheureusement pour Besnik Hasi, ce n'est pas tout.

Un puzzle géant pour Besnik Hasi

Selon Het Laatste Nieuws, Mario Stroeykens et Mats Rits sont eux aussi sur la touche et indisponibles contre le Racing. Ils souffrent chacun d'une blessure musculaire et pourraient être éloignés pendant un certain temps.

Anderlecht a beau renforcer son staff médical avec les arrivées de Wim Vandeven et Jacques Borlée, la vague de blessures est encore loin d'être enrayée. C'est d'ailleurs probablement en raison de l'absence des deux joueurs que le jeune Nathan De Cat devrait être repris, il n'a pas joué avec les U23 en D1B.

Mats Rits n'avait pas encore manqué le moindre match de championnat sur blessure depuis son arrivée à Anderlecht il y a près de deux ans. Concernant Mario Stroeykens, cela commence par contre à être plus inquiétant.