Ça ne plaira pas aux supporters d'Anderlecht : on se dirige vers le départ d'un chouchou du Lotto Park

Le public d'Anderlecht n'est pas souvent en accord avec les décisions de sa direction ces dernières années. Le départ de l'un des chouchous du public n'arrangerait pas les choses.

Les chemins du RSC Anderlecht et de Théo Leoni vont-ils se séparer ? Le contrat du milieu de terrain court jusqu'en 2026, mais des discussions concernant une éventuelle prolongation sont évoquées depuis de longs mois maintenant.

Un nouveau contrat de 5 ans était en effet sur la table de Leoni, mais comme le révèle le Nieuwsblad, les discussions entre les deux parties auraient été suspendues ces dernières semaines. Elles resteraient au point mort.

Récemment, Leoni assurait que son agent et le Sporting discutaient de son avenir. On le sentait cependant moins affirmatif qu'à son habitude concernant son futur, qui pourrait bien s'inscrire loin du Lotto Park.

En effet, s'il ne prolonge pas, Olivier Renard souhaitera plus que probablement s'en séparer cet été afin d'éviter un départ gratuit un an plus tard. Afin, aussi, de profiter de sa valeur marchande (4 millions) qui pourrait baisser après que Leoni ait passé le cap des 25 ans et alors qu'il voit son temps de jeu baisser.

Cette saison, Leoni est en effet un réserviste et n'était une fois de plus pas dans le onze pour les débuts de Besnik Hasi. Malgré ce peu de temps de jeu, il reste un favori du public, qui prendrait probablement très mal un tel départ...