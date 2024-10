Tedesco se défend : "Doku n'était pas back droit, je ne suis pas fou à ce point..."

Jérémy Doku était assez mécontent de son rôle fort défensif contre l'Italie. Mais Domenico Tedesco a déjà promis que l'ailier de Manchester City aurait un autre poste contre la France.

C'était la grosse interrogation après le match à Rome : que faisait Jérémy Doku si bas sur le terrain au coup d'envoi ? Domenico Tedesco s'en était un peu expliqué directement après la rencontre, mais a encore dû revenir sur le sujet ce dimanche à la veille de Belgique-France.

"Si j'utiliserai le même système ? Vous voulez dire : est-ce que Jérémy Doku sera back droit (rires) ? Non, il ne jouera pas à ce poste", souriait Tedesco en conférence de presse à Tubize. "Mais vous savez, mon plan n'était pas de le cantonner à un poste de back droit. Je ne suis pas complètement fou".

Le plan de jeu en Italie, selon le sélectionnneur, était en réalité "osé" : "Face à une telle équipe, nous voulions avoir 70% de possession de balle. C'était le cas à la fin, mais nous voulions cela dès le début", assure Domenico Tedesco. "Et dans ce cas, bien sûr, Doku aurait été un pur ailier droit. Si vous avez le ballon, tout le monde joue plus haut".

Doku vs Koundé, le duel du match ?

Les choses ne se sont cependant pas passées comme prévu, et Tedesco le concède. "Nous avons donc changé de direction après une demi-heure, avant leur carton rouge. Les choses n'allaient pas dans la bonne direction, cela arrive dans le football".

Le duel entre Jérémy Doku et Jules Koundé sera crucial, cette fois, et Tedesco le sait. "On l'a déjà vu, Koundé jouait très haut et cela a forcé Jerre à jouer bas", rappelle le coach des Diables. "C'est un défenseur du top, qui a pris l'habitude en tant que défenseur central de défendre en 1vs1. Il poserait problème à n'importe quel attaquant du monde".

Et cette fois, a priori, il aura un Doku 100% concentré sur ses tâches offensives face à lui. "Si un ailier peut poser problème à Koundé, c'est Jeremy. Mais il peut aussi jouer sur l'autre aile et ainsi éviter d'être face à Koundé", conclut Tedesco.