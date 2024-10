🎥 Paul Pogba s'exprime sur son avenir : "Bien sûr que c'est une très bonne nouvelle"

Paul Pogba évoque son futur. Le joueur semble prêt à revenir sur les terrains...

Alors que tout le monde pensait que Paul Pogba ne remettrait plus jamais les pieds sur un terrain de football professionnel à la suite de sa suspension de 4 ans pour dopage, le joueur a finalement vu sa sanction réduite par le Tribunal du Sport à un an et demi. Il pourra donc rejouer au football !

"Bien sûr que c’est une très bonne nouvelle (la baisse de la suspension), je suis content, ma famille est contente… Tout ce que je veux, c’est retrouver les terrains," déclare le joueur au micro de SoFoot.

"Je ne me cachais pas de ce qui a été dit ou ce qui a été fait par rapport au dopage. Je ne suis pas mort, je n’ai tué personne… J’étais en famille, en voyage, je me suis fait plaisir."

"Mais tout ce temps-là, je continuais à m’entraîner, parce que dans ma tête, j’y pensais toujours. En l’espace d’un an et demi, j’ai grandi, j’ai peut-être pris dix ans," explique le champion du monde de 2018.

Le Français pourra faire son retour sur les terrains en mars 2025.