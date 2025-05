"Sans lui, je ne serais pas là" : l'incroyable parcours d'un ancien joueur de National 1 qui a disputé la Ligue des Champions cette saison

En moins de deux ans, Anis Hadj-Moussa est passé des terrains amateurs belges au plus haut niveau aux Pays-Bas. Le Français-Algérien de 23 ans, qui avait été le transfert record de Patro Eisden, évolue désormais au Feyenoord et a choisi de se confier.

En National 1 à l'Olympic Charleroi, Hadj-Moussa s'est rapidement distingué par ses performances impressionnantes. Le Patro Eisden a saisi l'opportunité et a recruté l'ailier, un choix judicieux. En seulement 18 matchs, il s'est fait remarquer avec 2 buts et 2 passes décisives.

Le grand club néerlandais Feyenoord n'a pas hésité et a payé une somme record, estimée entre 3,5 et 4 millions d'euros, au Patro pour s'attacher les services du joueur. "Je vis actuellement un rêve", déclare-t-il dans le Belang van Limburg.

Dès sa première saison à Rotterdam, le jeune joueur s'est imposé. Il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 41 matchs. Aujourd'hui, selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 12 millions d'euros.

Remerciements à Stijnen

L'international algérien n'a pas oublié son passage en Belgique. L'approche de l'entraîneur Stijn Stijnen a été déterminante dans son évolution. "Il m'appelait régulièrement", se souvient le joueur.

"Sans Stijn Stijnen, je ne serais pas là aujourd'hui, c'est certain. Il m'a pris sous son aile, a cru en moi et m'a poussé à dépasser mes limites. Et bien sûr, j'espère également que le Patro sera promu en première division !"