Des Guêpes aux Loups en passant par Kylian Mbappé et des adieux précoces : Lucas Bretelle, pour faire pétiller la RAAL

Lucas Bretelle est en approche à La Louvière. Présentation de celui qui devrait être amené à aérer le jeu des Loups.

Il y a un an, la RAAL marquait son retour dans le football professionnel avec un mercato bien chargé : pas moins de quinze nouvelles têtes avaient signé au Tivoli. Cet été, l'équation est la même : comment allier une certaine continuité dans un noyau qui renseigne quelques gardiens du temple participant depuis plusieurs années à la renaissance du club, tout en présentant un groupe paré pour la D1A ?

Les Louviérois n'attendent pas le mercato pour se poser la question et travaillent avec des outils statistiques pour mener à bien les ajustements prévus. L'été dernier, les dirigeants avaient été dénicher trois renforts dans le vivier français, trois profils libres débarqués gratuitement.

Les décideurs louviérois devraient réitérer l'opération, avec déjà Lucas Bretelle en ligne de mire. On vous en dit plus sur ce milieu de 23 ans qui arrive en fin de contrat à Orléans, en National (le troisième échelon français).

Une ascension pas à pas

C'est à Lorient que le nouveau transfuge des Loups a effectué sa formation. Mais dans l'optique bénéficier de plus de chances d'intégrer le noyau A, il quitte les Merlus pour rejoindre Orléans à 18 ans. Bien lui en a pris puisque le club lui fait signer son premier contrat pro à l'été 2022, quelques semaines après ses débuts en équipe première.

Au Stade de la Source, Bretelle prend encore une saison à s'imposer comme titulaire à part entière. C'est lors de l'exercice 2023/2024 (la saison dernière) qu'il ne quitte plus le onze. Avec un premier grand moment en guise de récompense : trois mois après ses débuts dans la compétition, les Guêpes se hissent jusqu'au sixième tour de la Coupe de France et héritent du PSG.

Orléans accueille l'ogre parisien pour un match historique. Luis Enrique ne fait que peu tourner : Fabian Ruiz, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé et Gonçalo Ramos sont notamment titulaires, de quoi donner du travail à Lucas Bretelle (Parisien de naissance), qui reste les 90 minutes sur le terrain. Orléans n'est mené que d'un but à l'heure de jeu mais s'incline finalement 1-4.

Une rencontre référence pour le jeune milieu de terrain, qui le conforte dans son développement. A un an de la fin de son contrat, il reste à Orléans mais sait qu'il vit sans doute sa dernière saison au club. Il y prend encore des planches, en gonflant ses statistiques (3 buts et 3 assists en première partie de saison, pour un élément plus souvent devant son rectangle que dans le box adverse), enfilant même le brassard de capitaine à une reprise.

Mais au début du mois de mars, tout bascule : le joueur s'occasionne une fracture de la malléole à la cheville droite lors de l'entraînement. Il n'a plus rejoué depuis lors et a donc sans doute déjà disputé son dernier match pour Orléans. Pas la sortie qu'il ambitionnait, c'est un euphémisme. Malgré ce coup d'arrêt, Montpellier vient frapper à la porte. Mais plutôt que l'instabilité du MHSC (qui va descendre en Ligue 2), Bretelle semble avoir opté pour le projet louviérois.

La RAAL pourrait avoir flairé le bon coup avec son profil. Lucas Bretelle compense sa petite taille (1m72) par une grande générosité, et surtout beaucoup de prises d'initiative devant la défense. Ses sorties de balle sont pratiquement toujours dans le sens du jeu, il n'hésite pas à aller chercher le côté opposé d'une transversale ou à lui-même casser une ligne par ses dribbles. Un fameux atout à la relance. L'un de ses axes de progression pourrait toutefois être de se canaliser. Le Parisien a écopé de dix cartes jaunes pour sa première saison pleine, il en était à cinq avant de se blesser. La meute louviéroise est prévenue, le nouveau Loup sait se faire entendre.