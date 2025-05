Youri Tielemans face à un choix de carrière totalement inattendu ? L'offre qui pourrait faire réfléchir Aston Villa

Youri Tielemans dispute l'une des meilleures saisons de sa carrière avec Aston Villa. Un candidat acquéreur inattendu pourrait semer le trouble cet été.

Après avoir pris quelques mois à l'incorporer dans l'équipe, Unai Emery parvient à tirer le meilleur de Youri Tielemans en le plaçant dans un rôle plus offensif, derrière les attaquants. A cette position, le Diable Rouge peut plus encore faire parler sa qualité de frappe et ses passes létales dans le camp adverse.

Le Bruxellois a ainsi atteint la barre des dix assists toutes compétitions confondues, ne débutant pas un seul match des Villans sur le banc. Autant dire qu'il s'est imposé comme un incontestable de l'équipe.

Même si Emery ne voudra pas entendre parler d'un départ cet été, un intérêt venu d'Arabie Saoudite pourrait bien changer les plans. Le journaliste Ben Jacobs rapporte ainsi qu'Al Hilal en aurait fait une option pour son entrejeu.

La tentation saoudienne

L'équipe de Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo et Aleksandar Mitrovic visait initialement Bruno Fernandes mais se heurterait au refus de Manchester United et aurait donc fait de Tielemans son plan B, au même titre que Bruno Guimarães.

Une première offre de 45 millions serait sur la table. Il reste encore deux ans de contrat à Tielemans du côté de Birmingham. Il serait surprenant de voir les Villans lâcher leur maître à jouer, mais les 77 milllions récoltés grâce au transfert de Jhon Duran à Al-Nassr cet hiver pourrait faire réfléchir les dirigeants.