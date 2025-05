"Ne pas être associés aux problèmes sociétaux de Bruxelles" : les supporters brugeois renoncent à toute action

Les supporters du Club de Bruges renoncent à contester en justice leur interdiction de déplacement à Anderlecht ce dimanche. Ils maintiennent toutefois leurs critiques à l'égard du bourgmestre Fabrice Cumps.

Anderlecht reçoit le Club de Bruges ce dimanche à 13h30. Toutefois, le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps, a décidé d’interdire la présence des supporters brugeois au Lotto Park, une mesure prise à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe.

"L’objectif de cette décision est de protéger à la fois les habitants et les supporters du RSCA", a déclaré Cumps. Une annonce qui a suscité l’incompréhension du côté de Bruges. Le groupe de supporters "The Locals FCB 78" et les représentants des groupes de supporters du Club de Bruges ont consulté l’avocat Walter Van Steenbrugge afin d’examiner les possibilités d’un recours juridique. Selon eux, une formule de déplacement en combi-car aurait pu permettre de gérer la situation correctement.

Les supporters brugeois abandonnent le recours juridique, mais ne décolèrent pas

D’après Het Laatste Nieuws, les supporters brugeois ont finalement renoncé à toute action en justice. "Nous estimons qu’une éventuelle annulation de la décision du bourgmestre ne ferait qu’aggraver la situation", expliquent-ils dans les colonnes du quotidien néerlandophone.

Ils insistent également sur leur volonté de ne pas alimenter les tensions. "Les supporters du Club de Bruges ne souhaitent pas être associés aux problèmes sociétaux que connaît Bruxelles et qui semblent difficilement contrôlables."

En revanche, les critiques envers Fabrice Cumps restent vives. "Les clubs de supporters sont profondément indignés par l’attitude du bourgmestre d’Anderlecht dans ce dossier", déplorent-ils. Ils seront donc bel et bien absents pour le dernier Topper de la saison.