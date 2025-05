Notre sélectionneur n'a pas sa langue en poche : Rudi Garcia règle ses comptes avec une vraie légende

Rudi Garcia est parfois présenté comme un charmeur, qui sait quoi dire et comment le dire pour séduire son auditoire. Mais il sait aussi dire ses quatre vérités.

Rudi Garcia a été interviewé par Le Parisien, qui l'a soumis à quelques questions notamment sur l'image que l'actuel sélectionneur des Diables Rouges a aux yeux du grand public. On sait ainsi que Garcia est surnommé par certains le "roi des entretiens d'embauche".

Il est aussi vu comme un coach qui connaît toujours beaucoup de succès initialement, puis a du mal à confirmer lors de la deuxième saison. Garcia s'est défendu avec virulence : "À Lille, j’ai été champion au bout de la troisième. À la Roma, je finis 2e deux années d‘affilée. À Marseille, j’ai été finaliste en Ligue Europa près de dix-huit mois après mon arrivée", énumère le coach fédéral belge.

Du côté de Lyon, les choses se sont moins bien passées après la première saison, mais Rudi Garcia pointe du doigt le responsable : Juninho, alors directeur sportif. "L'OL, j'aurais voulu y rester toute ma carrière. Mais l'ambiance était viciée, avec un directeur sportif qui voulait ma place", lâche-t-il ainsi.

"On me fait un faux procès. Avec un minimum d‘objectivité, cette réputation ne résiste pas aux faits. Que dire de plus ?", s'interroge encore Garcia, qui a également réussi ses débuts avec les Diables Rouges en allant chercher le maintien en Nations League A face à l'Ukraine.

Le 20 mai prochain, Rudi Garcia dévoilera sa seconde sélection, cette fois pour l'entame des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les matchs, en Macédoine et face au Pays de Galles, sont au programme début juin.