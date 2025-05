Voici les adversaires que Bruges pourrait affronter lors des matchs de qualification pour la Ligue des Champions s'il termine deuxième de Pro League !

Si l'Union Saint-Gilloise ne commet pas d'erreurs lors des matchs restants des Champions' Play-offs Champions, le Club de Bruges sera contraint de passer par les préliminaires de la Ligue des Champions. Pas de cadeau, même pour le 24e au classement actuel de l'UEFA.

Si le Club de Bruges ne termine pas champion, il devra entrer en août dans le troisième tour préliminaire, un parcours traditionnellement compliqué pour les clubs belges. À ce stade, les Blauw en Zwart pourraient immédiatement se retrouver face à un adversaire redoutable.

Les équipes les plus menaçantes actuellement proviennent de France : l'OGC Nice, Lille ou même Strasbourg. Ces trois clubs se battent encore pour la quatrième place de la Ligue 1, une position qui permet d'accéder aux préliminaires de la Ligue des Champions. Sur le papier, ce sont tous des clubs ayant une solide expérience européenne et un niveau de jeu élevé, comme le souligne HLN.

Cependant, d'autres adversaires potentiels ne doivent pas être sous-estimés. Le Club de Bruges pourrait aussi affronter le Viktoria Plzen, deuxième en République tchèque, ou le Panathinaikos, troisième en Grèce, à condition qu'ils passent leur deuxième tour préliminaire. Par ailleurs, le Fenerbahçe, probablement vice-champion en Turquie, reste un adversaire à redouter.

Malgré la présence d'adversaires plus abordables, ce sont tous des clubs sur lesquels on ne peut pas simplement passer outre. Pour le Club de Bruges, il est surtout important d'éviter des tirages difficiles comme le Fenerbahçe et le quatrième de Ligue 1. Le vice-champion belge a un solide palmarès européen sur le papier, mais cela ne garantit pas la qualification dans un parcours de qualification court et intense.

Si le Club de Bruges parvient à franchir ce troisième tour préliminaire, il devra encore affronter une dernière étape : les barrages. Des équipes comme Feyenoord ou les Rangers pourraient se dresser sur sa route, des adversaires d'un niveau européen supérieur, ce qui rendra la tâche d'autant plus compliquée en seulement deux matches.