Gros retournement de situation... et objectif manqué pour le Bayern Munich et Vincent Kompany ?

Alors qu'il était annoncé en route vers le Bayern Munich, Florian Wirtz semble finalement se diriger vers Manchester City pour prendre la relève de Kevin De Bruyne.

Cela fait plus d'un an que Florian Wirtz attire l'attention des plus grands clubs européens. L'été dernier, la pépite allemande du Bayer Leverkusen avait choisi de rester pour disputer une saison de Ligue des Champions, après avoir remporté la première Bundesliga de l'histoire du club. Mais cette année, la situation a évolué.

Le Bayern Munich, avec Vincent Kompany, a tout tenté pour convaincre Wirtz, tandis que le Real Madrid montrait également un intérêt. Toutefois, selon le Bild, le jeune milieu de terrain semble désormais se tourner vers la Premier League.

Il a été aperçu prenant un avion en direction de Manchester, où il a visité les installations du club. Pep Guardiola voit en lui le successeur idéal de Kevin De Bruyne, dont le contrat ne sera pas prolongé. Le nom de De Bruyne a d'ailleurs été cité plusieurs fois en Italie, notamment du côté de Naples.

Si la transaction se concrétise, Manchester City devra débourser une somme considérable. Leverkusen aurait fixé son prix autour de 150 millions d'euros, ce qui ferait de Wirtz le transfert le plus cher de l’histoire d’un club de Bundesliga.

Le précédent record appartient à Ousmane Dembélé, transféré de Dortmund à Barcelone en 2017 pour environ 135 millions d'euros.