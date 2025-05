"Anderlecht est en phase de retour" : les déclarations du président Wouter Vandenhaute font réagir un humoriste

Malgré une quatrième place en championnat et une finale de coupe perdue, le président d'Anderlecht, Wouter Vandenhaute, reste concentré sur l'avenir. L'humoriste, Erhan Demirci, réagit fermement aux récentes déclarations de ce dernier.

En l'espace d'une saison, les Mauves ont vu passer deux directeurs sportifs, un nouveau PDG Sports et déjà trois entraîneurs principaux. Un quatrième pourrait bientôt suivre si l'actuel entraîneur, Besnik Hasi, ne parvient pas à atteindre les objectifs. Pourtant, Wouter Vandenhaute, le président d'Anderlecht, reste étonnamment calme. "Anderlecht est en phase de retour", affirme-t-il avec assurance. Selon lui, il n'y a pas de raison de s'inquiéter.

Ce calme soulève des interrogations parmi une partie des supporters. Même le comédien et supporter du RSCA, Erhan Demirci, exprime sa surprise face à l'absence d'autocritique. "Si un président en Turquie donne une interview après une finale de coupe, il ne rentrera peut-être plus chez lui, j'ai bien peur. Pas que je lui souhaite, mais c'est quand même frappant de constater qu'il n'y a plus aucun sens de la réalité", déclare-t-il sur Radio Radzinski.

L'interview dans laquelle Vandenhaute réaffirme son optimisme a également suscité de vives critiques de la part de Demirci. Selon lui, il s'agissait d'un coup de marketing bien orchestré. "Vous réduisez la pression en annonçant un changement de personnel. Cela détourne l'attention au lieu d'admettre que des erreurs ont été commises."

Demirci suggère que l'intervention dans les médias manquait de spontanéité. "Tout semblait si préparé. Comme si une version imprimée était déjà prête pour les journalistes : 'Voici votre feuille A4, veuillez simplement la recopier, s'il vous plaît.' Cette approche ne correspond en rien aux frustrations actuelles de nombreux supporters", explique-t-il.

Malgré ces critiques, Vandenhaute ne semble pas prêt à se retirer ou à ralentir. Après cinq ans à la présidence, qu'elle soit exécutive ou non-exécutive, il persiste dans sa conviction qu'Anderlecht est sur la bonne voie. Si cette certitude est largement partagée au sein du club, elle reste à démontrer auprès de nombreux supporters.