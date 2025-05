Officiel : l'Antwerp fait revenir un ancien de la maison, qui évoluait dans un autre club de Pro League

Geoffrey Hairemans fait son retour à l'Antwerp, comme l'a annoncé le club via ses réseaux sociaux. Le milieu de terrain arrive gratuitement en provenance de Malines.

L'officialisation tant attendue est enfin arrivée : Geoffrey Hairemans reviendra à l'Antwerp la saison prochaine. Après six années passées à Malines, le milieu de terrain revient dans le club qui l’a vu grandir.

Surnommé "Geoffke Deurne Noord", Hairemans est devenu une légende de l'Antwerp en 2017, lorsqu’il inscrivit le penalty décisif qui permettait au club de se qualifier pour la finale des playoffs de promotion.

Cette victoire contre Roulers a marqué le grand retour du Great Old en première division après treize saisons d’absence. C'est en 2019 qu'il a quitté le Bosuil pour Malines, où il a disputé plus de 200 matchs, un nombre supérieur à celui réalisé avec l'Antwerp. Cette saison, il a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Avec la retraite imminente de Toby Alderweireld, le retour d’un joueur familier des valeurs du club était devenu indispensable. Le retour d'Hairemans s’est donc rapidement imposé comme une décision logique.

Il a signé un contrat de deux ans avec l'Antwerp, et il est fort probable que ce soit son dernier club professionnel. À la fin de son contrat, il aura presque 36 ans.