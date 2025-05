🎥 L'ancien de Mouscron et La Gantoise, Taiwo Awoniyi, placé en coma artificiel après un énorme contact avec le poteau

Taiwo Awoniyi, attaquant de Nottingham Forest (ex-Mouscron et La Gantoise), a été placé en coma artificiel après une opération d'urgence pour une blessure abdominale survenue lors du match contre Leicester City, dimanche.

L'incident s'est produit lorsqu'il a percuté le poteau en tentant de marquer dans les dernières minutes de la rencontre. Monté au jeu dix minutes auparavant, il a continué à jouer malgré la douleur car tous les remplacements avaient déjà été effectuées. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital après la fin du match.

Lundi, les médecins ont révélé la gravité de ses blessures internes, et une intervention chirurgicale immédiate a été nécessaire. Bien que son état soit sérieux, aucune information ne laisse penser que sa vie soit en danger, mais l'avant-centre a été placé dans le coma artificiel afin de rétablir et de gérer son rythme cardiaque.

Cette blessure survient à un moment délicat pour Nottingham Forest, qui a concédé un match nul 2-2 contre Leicester, perdant ainsi des points cruciaux dans la course à la Ligue des Champions.

Cependant, la qualification européenne est assurée : avec la septième place, Forest a décroché son billet pour la Conference League, leur première qualification européenne en trente ans.

The Club can confirm Taiwo Awoniyi has undergone urgent surgery following an abdominal injury sustained during Sunday’s match against Leicester City.



Everyone at Nottingham Forest sends their best wishes to Taiwo.



The Club will provide further updates when appropriate. pic.twitter.com/0SH82nA4dv